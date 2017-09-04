Началась новая рабочая неделя: чем порадует нас погода

В ближайшие дни будет по-осеннему прохладно, не исключены и дожди.

В понедельник днем облачно с прояснениями, пишет pogoda.ee. На островах и по югу Эстонии дождь. Ветер восточный 8-12, порывы 15, на островах и побережье 10-15, порывами 18-22 м/с, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха 13..17°C.

Во вторник ночью небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-12, на островах и побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 6..10, на побережье до 13°C. Днем небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-12, на островах и побережье порывы до 15 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 13..16°C.

В среду ночью облачно с прояснениями. преимущественно без осадков. Восточный, северо-восточный ветер 4-10 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 12°C. Днем облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Восточный, северо-восточный ветер 4-10, на островах и побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 11..14°C.

В четверг ночью облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Восточный, северо-восточный ветер 4-10, на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 5..11°C. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Восточный, северо-восточный ветер 4-10, на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 10..14°C.