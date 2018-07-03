Начало июля порадует Эстонию теплом, но огорчит дождями

Читайте прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee.

Среда, 04.07:

Ночью: Переменная облачность, местами дождь. Ветер северных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 7..13°C.

Днем: Облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно западный 2-7,на побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха 16..22°C.

Четверг, 05.07:

Ночью: Малая и переменная облачность, местами кратковремменый дождь. Ветер западный 2-8 м/с. Температура воздуха 8..14°C.

Днем: Переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 2-8 м/с. Температура воздуха 15..20°C.

Пятница, 06.07:

Ночью: Малая и переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный 2-8 м/с. Температура воздуха 10..15°C.

Днем: Облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременный дождь. Ветер западный 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 15..22°C.

Суббота, 07.07:

Ночью: Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 4-10 м/с. Температура 10…15°C.

Днем: Переменная облачность, в большинстве районов кратковременный дождь. Ветер западный 4-10,на островах порывы до 14 м/с. Температура воздуха 15…20, на юго-востоке до 22°C.