29.05.2018, 20:00

Надоела жара? Ждете "нормальной эстонской" погоды? Читайте, настанет ли она в ближайшие дни!

 (8)
rus.delfi.ee
EST 2
Надоела жара? Ждете "нормальной эстонской" погоды? Читайте, настанет ли она в ближайшие дни!
фото иллюстративноеFoto: Raivo Tasso

Спойлер: нет, не придет! Будет так же тепло и сухо, передает pogoda.ee

Среда, 30.05:
Ночью: Ясно или небольшая облачность, сухо. Ветер преимущественно западный, северо-западный 4-9, порывами 11 м/с. На северном побережье ветер до 14 м/с, утром развернется к северной четверти. Температура воздуха 10..16°С.
Днем: Малооблачная сухая погода. . Ветер преимущественно северо-западный и северный 4-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 21..27, на побережье местами 17°С. В лесах сохраняется очень высокая пожароопасность!

Четверг, 31.05:
Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер северный и северо-восточный 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8..14°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северный и северо-восточный 5-11, на северном побережье порывы до 15 м/с. Во второй половине дня ветер восточной четверти 4-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 14..20°С.

Пятница, 01.06:
Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивого направления 1-7 м/с. Температура воздуха 4..8, на побережье местами 13, на поверхности земли местами темпнература 0..-1°С.
Днем: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 19..23, на побережье местами 16°С.

Суббота, 02.06:
Ночью: Небольщая и переменная облачность, без осадков. Ветер южный и юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье местами 15°С.
Днем: Небольщая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный и западный 5-10 м/с, на северном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 21..26, на побережье местами 17°С.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Известная немецкая фирма выкупает часть эстонского Taxify за круглую сумму. Какова цена вопроса?

29.05.2018
Стало известно, что один из крупнейших производителей авто Daimler (самая известная марка — Mercedes-Benz) на этой неделе выкупит около 1/10 части эстонского предприятия Taxify более чем за 100 миллионов евро. Таким образом, рыночная цена Taxify — более миллиарда евро. Создатель Taxify — 24-летний Маркус Виллиг.
Подробнее




От Нарвы до Курессааре: Суперкубок УЕФА увидят в семи городах Эстонии

29.05.2018
Побывать на поединке Суперкубка УЕФА "Реал" - "Атлетико", который пройдет 15 августа на "А Ле Кок Арене", смогут немногие любители футбола Эстонии. Зато увидеть почетный трофей, а также кубки Лиги чемпионов и Лиги Европы, завоеванные участниками предстоящего поединка, можно будет в Таллинне, Тарту, Нарве, Пайде, Пярну, Курессааре и Вильянди.
Подробнее

Чтобы не оказалось поздно. Спасательный департамент просит не оставлять детей без присмотра

29.05.2018
Наступило время выпускных в детских садах, а также дни, когда на выходные мы хотим провести время со своими близкими и отправляемся на дачи или на природу, чтобы отдохнуть. Во время праздничной суматохи необходимо еще внимательнее следить за детьми, чтобы не случилось несчастья, сообщает Спасательный департамент.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
Käekell LACO Dresden 40 862074
440,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
-20% Meeste käekell Police NAVIGATOR PL.14799JS/04
179,- €
143,20 €
-20% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
167,20 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

VIDEO | Sütel sündinud – üks tõeline steik veise antrekoodist
Grillimisest on saanud justkui eestlaste rahvussport. Grillitakse hoovis ja metsas, grillilt leiab nii liha kui ka kõike muud. Teinekord võib jääda isegi mulje, et tõeliselt hea tulemuse saamiseks tuleb olla meisterkokk või vähemalt midagi sinnapoole. Tegelikult on asjad palju lihtsamad. Hea grillroa valmistamiseks on tarvis vaid pealehakkamist, häid tooraineid ning paari nippi.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Канадская газета: Ратас до конца не аннулировал договор с Единой Россией

29.05.2018
Вчера находившийся с визитом в Канаде премьер-министр Юри Ратас сказал в интервью местному изданию The Globe and Mail, что протокол о сотрудничестве между Центристской партией и Единой Россией неактивен.
Подробнее

ФОТО И ВИДЕО DELFI: В полиции начали службу новые катера. Как их назвали?

29.05.2018
Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны получит сегодня на торжественной церемонии новый катер, который будет носить имя "Pikne". В Идаской префектуре будет патрулировать катер "Udria", церемония пройдет в среду в Нарва-Йыэсуу.
Подробнее



ФОТО и ВИДЕО DELFI: Как и из чего изготавливали бумагу в Средневековье? Студия Labora в Старом городе поддерживает древнюю традицию

29.05.2018
В Старом городе Таллинна расположился самый настоящий ”средневековый цех” по изготовлению бумаги — и изготавливают ее там не простым способом, а старинным. Угадайте, из чего? Смотрите наше видео о том, как происходит этот необычный процесс.
Подробнее