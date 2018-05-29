Надоела жара? Ждете "нормальной эстонской" погоды? Читайте, настанет ли она в ближайшие дни!

Спойлер: нет, не придет! Будет так же тепло и сухо, передает pogoda.ee

Среда, 30.05:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, сухо. Ветер преимущественно западный, северо-западный 4-9, порывами 11 м/с. На северном побережье ветер до 14 м/с, утром развернется к северной четверти. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Малооблачная сухая погода. . Ветер преимущественно северо-западный и северный 4-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 21..27, на побережье местами 17°С. В лесах сохраняется очень высокая пожароопасность!

Четверг, 31.05:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер северный и северо-восточный 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8..14°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северный и северо-восточный 5-11, на северном побережье порывы до 15 м/с. Во второй половине дня ветер восточной четверти 4-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 14..20°С.

Пятница, 01.06:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивого направления 1-7 м/с. Температура воздуха 4..8, на побережье местами 13, на поверхности земли местами темпнература 0..-1°С.

Днем: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 19..23, на побережье местами 16°С.