Настоящая летняя погода: на выходных обещают до 25 градусов тепла

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Настоящая летняя погода: на выходных обещают до 25 градусов тепла
Foto: Karli Saul

Синоптики обещают 24-25-градусную жару на выходных — прямо настоящее лето! Что уж там, даже летом не всегда бывает так тепло. Читайте прогноз от pogoda.ee.

Пятница, 11.05:

Днем: Солнечная, сухая погода. Ветер юго-восточный, восточный 3-9, на островах порывами до 12 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 17..23, местами до 25°С.

Суббота, 12.05:

Ночью: Солнечная, сухая погода. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 5…9, на побережье до 11°С.

Днем: Солнечная погода. Ветер восточной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 18…23, на побережье местами 13°С.

Воскресенье, 13.05:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 6..10, на побережье до 12°C.

Днем: Малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье до 14°C.

Понедельник, 14.05:

Ночью: Малооблачно, без осадков. Ветер восточной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 9…13°C.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 17..22, на побережье местами до 13°C.

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