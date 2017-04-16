Настоящей весной и не пахнет: ночами мороз до -7, возможен снег

Прогноз погоды на ближайшие четыре дня не радует: ночью по-прежнему заморозки, а днем температура воздуха не выше +5...+7. Кроме того, в предстоящие двое суток может идти снег или мокрый снег.

В понедельник ночью переменная облачность, пишет pogoda.ee. Местами снег. Ветер северных направлений 2-7, на побережье и островах до 10 м/с. Температура воздуха 0..-6°C. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега или дождя. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 0…+5°C.

Во вторник ночью небольшая и переменная облачность. Местами возможен небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -1..-7°C. Днем переменная облачность. Местами возможен небольшой снег или мокрый снег. Ветер восточный, северо-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха +1..+5°C.

В среду ночью небольшая облачность. Без осадков. Ветер в основном северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -1..-7°C. Днем небольшая и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 2..6°C.

В четверг ночью небольшая облачность. Без осадков. Ветер в основном северных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -1..-7°C. Днем небольшая и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер сменится западным 3-8 м/с. Температура воздуха 3..7°C.