Не исключены дожди: какой будет погода в ближайшие дни

Несмотря на достаточно солнечную погоду, которую предсказывают нам синоптики, в ближайшие дни по всей стране могут пройти кратковременные дожди.

По данным pogoda.ee,в воскресенье днем сохранится небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Понедельник, 17.07:

Ночью: Облачность увеличится. На западе Эстонии кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-8, на западном побережье юго-западный, южный 5-10, порывами 14 м/с. Температура воздуха 8...13, на побережье до 15°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Дожди распространятся на восток, вечером по западным уездам вероятность дождя уменьшится. Ветер юго-западный, южный 4-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 15...20°C.

Вторник, 18.07:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 10..15°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 5-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 15..20°C.

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Среда, 19.07:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 3-10, на севернорм побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 8..15°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-10, на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 16..21°C.

Четверг, 20.07:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 7..13°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 16..21°C.