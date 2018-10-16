16.10.2018, 20:15

Не пора ли уж готовиться к “нормальной эстонской осени” — с ее сыростью, вечным сплином и месивом из листьев под ногами?

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rus.delfi.ee
EST
sügis
sügisFoto: Siim Lõvi

Пора, но не очень! Читайте прогноз от pogoda.ee.

Среда, 17.10:
Ночью: На юге Эстонии ясная или малооблачная погода, по северу Эстонии будет облачно с прояснениями, без осадков. Местами образуется туман. Ветер преимущественно южной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 1..7, на побережье 8..11°C.
Днем: Ясная или малооблачная погода, без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер юго-западный, южный 2-8 м/с. Температура воздуха 14..18°C.

Четверг, 18.10:
Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Местами туман. Ветер юго-западный 2-8 , на Финском заливе до 11 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье местами до 12°C.
Днем: Облачность увеличится. Ближе к вечеру во многих местах пойдёт дождь. Ветер юго-западный, западный, вечером в прибрежных районах будет северо-западный ветер 5-11 м/с. Температура воздуха 12..17°C.

Пятница, 19.10:
Ночью: Облачно с прояснениями. По востоку Эстонии пройдёт кратковременный дождь. После полуночи, начиная с северо-запада Эстонии, погода постепенно прояснится. Ветер западный и северо-западный 4-10, на северном побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 2..7, на побережье до 10°С.
Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный и западный 4-10, на северном побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 8..12°С.

Суббота, 20.10:
Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+5, на побережье местами до 10°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер западной четверти 2-8 м/с, вечером ветер будет неустойчивого направления 1-6 м/с. Температура воздуха 8..11°С.

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