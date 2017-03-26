Биолог и фотограф природы Тийт Хунт ведет на сайте RMK (Центра управления государственными лесами) блог о природе. Публикуем его очередной рассказ.

Астрономическая весна началась 20 марта в 12.28. Утро наступающей весны было холодным и безоблачным, в момент ее прибытия солнце еще время от времени выглядывало из-за облаков, а уже через час пошел мокрый снег. Такова была погода в день весеннего солнцестояния в Харьюмаа.

Я решил проехаться на машине, чтобы запечатлеть кого-нибудь или что-нибудь в свете этого события. И мне повезло. Лось, он, разумеется никакой не провозвестник весны, но увидеть вблизи это большое животное, да еще снять на видео, такое счастье выпадает далеко не каждый день.

Уже некоторое время мигрируют гусеобразные, они же пластинчатоклювые, они же утиные, а вот первый день весны ознаменовался появлением в огромном количестве белолобых казарок и гуменников. По различным полям были рассеяны тысячи этих птиц. К уже приземлившимся смешанным стаям добавились стаи садившихся белощеких казарок. Их я в этом году увидел впервые.

Кажется, лебеди-кликуны никак не могут обойтись без снега. Может, именно потому, что национальная птица финнов в альбомах фотографов природы частенько красуется на фоне снегопада. На каком-то поле лебеди-кликуны “танцевали” под собственное пение, покликивали и махали крыльями. А гуси изображали публику в зале.

Серые журавли прибывали в первый день весны медленно: отдельными небольшими группками пролетали над головой. А вот две пары этих птиц прибыли уже к себе домой, это было видно по их поведению.

На многих полях появились чибисы, как мигрирующие, так и прибывшие на лето. Но еще не набрала полную силу песня полевого жаворонка, пока звучать лишь отдельные трели…