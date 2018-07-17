Не прошло и пары дней, а уже установлен новый температурный рекорд этого лета

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Suvi rannasFoto: Anni Õnneleid

Согласно данным метеослужбы, сегодня во второй половине дня в Ляэне-Нигула был зафиксирован новый температурный рекорд этого лета — 32,4 градуса.

На прошлых выходных был установлен предыдущий рекорд по самой высокой температуре этого лета в Эстонии — в Йыгевамаа температура воздуха поднялась до 30,2 градусов.

Стоит отметить, что это лишь температурный рекорд лета, а не целого года, так как самая высокая температура года была зафиксирована еще весной. Оказывается, 14 мая в Куузику воздух прогрелся до 30,5 градусов.

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