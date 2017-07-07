Не проспите! Синоптики пророчат Эстонии два дня лета

В конце недели возможны небольшие дожди, но потом... аж целых два дня лета! Читайте прогноз от pogoda.ee.

Пятница, 07.07:

Днем: Небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье и востоке Эстонии западный, северо-западный 5-11 м/с. Температура воздуха 14..20°C.

Суббота, 08.07:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Местами туман. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 4..9, на почве местами возмжен, на наветренном побережье до 12°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 16..20°C.

Воскресенье, 09.07:

Ночью: Небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможен туман. Ветер юго-восточный, восточный 1-6 м/с. Температура воздуха 6..12°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Понедельник, 10.07:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура воздуха 7..14°C.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер переменный 1-5 м/с, на островах южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 18..23°C.