Не сидите дома! Эти выходные — солнечные и необычайно теплые

Суббота, 13.10:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Во многих местах образуется туман. Ветер юго-западный, южный 3-9, на островах и побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 6..10, на побережье до 12°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 13..18°C.

Воскресенье, 14.10:

Ночью: Малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, южный 3-9, на островах и побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, южный 3-9, на островах и побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 14..18°C.

Понедельник, 15.10:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер южных направлений 4-10, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 5..11°C.

Днем: Ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер южных направдений 4-10, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 13..17°C.

Вторник, 16.10:

Ночью: Облачность увеличится. Местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 4-10, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, на островах и побережье порывы 15-17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 12..14°C.