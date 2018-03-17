Не убирайте пока шубы и шапки: эстонская зима продолжается...

Увы и ах, но это так. Читайте прогноз от pogoda.ee.

Суббота, 17.03:

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северных направлений 2-7, на побережье до 10 м/с, вечером ветер повернет к западным направлениям. Температура воздуха -1…-5°C.

Воскресенье, 18.03:

Ночью: Малооблачная погода, без осадков. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье к утру усилится западный ветер 7-12 м/с. Температура воздуха -6..-11, местами -14°C, к утру температура повысится.

Днем: Малооблачная погода, без осадков. Западный, юго-западный ветер 7-12, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.

Понедельник, 19.03:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах небольшой снег. Западный ветер 5-12, на побережье порывами 15-17 м/с, к утру ослабеет до 4-10 м/с. Температура воздуха 0..-5°C.

Днем: Переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде снега или мокрого снега. Западный, северо-западный ветер 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Вторник, 20.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Временами снег. Северо-западный, северный ветер 3-9 м/с. Температура воздуха -1..-6°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег. Северо-западный, северный ветер 3-9, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 0..-3, на юге Эстонии до +2°C.