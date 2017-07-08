Не забудьте прочесть прогноз погоды перед выходом на улицу!

Какая же погода нас ожидает в субботу и в ближайшие дни? Читайте прогноз от pogoda.ee.

Суббота, 08.07:

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменный 1-6 м/с. Температура воздуха 16..21°C.

Воскресенье, 09.07:

Ночью: Небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье до 13°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Понедельник, 10.07:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Местами туман. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на островах ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 18..23°C.

Вторник, 11.07:

Ночью: Облачность увеличится. На юго-западе Эстонии дождь. Восточный, юго-восточный ветер усилится 5-12, на островах и побережье порвы до 16 м/с. Температура воздуха 11..16°C.

Днем: Облачно. Дожди распространятся с юго-запада на северо-восток. Южный, юго-восточный ветер 6-12, на островах и побережье порвы до 17 м/с, на островах ветер перейдет к юго-западному. Температура воздуха 16..21, на востоке республики до 24°C.