Читайте прогноз от синоптиков pogoda.ee.

Среда, 22.02:

Днем: Облачность увеличится. В середине дня, начиная с запада, пойдет снег, метели. Вечером на островах осадки перейдут в мокрый снег. Южный, юго-восточный ветер усилится 7-12, порывы 15, на островах и побережье 12-17, порывы 22 м/с. Вечером на островах ветер перейдет к юго-западному и немного ослабеет. Температура воздуха -4…+1°C.

Четверг, 23.02:

Ночью: Облачная погода. Снег и мокрый снег, местами дождь. Юго-восточный ветер сменится юго-западным 7-12, порывами 15 м/с, утром ослабеет. Температура воздуха -1..+2, в начале ночи по востоку Эстонии до -5°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Мокрый снег, дождь, местами снег, к вечеру вероятность осадков уменьшится. Ветер сменится западным, северо-западным 5-11, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха +1..+3, к вечеру опустится ниже 0°C.

Пятница, 24.02:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западных направлений ослабеет до 3-9 м/с. Температура воздуха -4..-10, на островах местами -1°C.

Днем: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, вечером на побережье усилится западный ветер до 11 м/с. Температура воздуха -2..+2°C.

Суббота, 25.02:

Ночью: Переменная облачность. Местами возможен небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 5-10, на островах и побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха -3..-8, на островах местами 0°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 5-10, на островах и побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха -2..+1°C.