Нелетний прогноз: в ближайшие ночи температура у поверхности земли может опуститься до нуля

В пятницу и в выходные погода должна быть более или менее сухой и температура воздуха поднимется до 20-22 градусов, однако ночами вам может понадобиться теплое одеяло.

В пятницу ночью преимущественно ясно или небольшая облачность, без осадков, пишет pogoda.ee. Ветер западный, северо-западный 3-9, на северном побережье и на востоке Эстонии до 11 м/с. Температура воздуха 4..9, на почве местами возможно понижение до 0°C, на наветренном побережье до 12°C. Днем небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье и востоке Эстонии западный, северо-западный 5-11 м/с. Температура воздуха 14..20°C.

В субботу ночью небольшая облачность, без осадков. Местами туман. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 4..9, на почве местами возможно понижение до 0°C, на наветренном побережье до 12°C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 16..20°C.

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В воскресенье ночью небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможен туман. Ветер юго-восточный, восточный 1-6 м/с. Температура воздуха 6..12°C. Днем небольшая или переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

В понедельник ночью небольшая облачность, без осадков. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура воздуха 7..14°C. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер переменный 1-5 м/с, на островах южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 18..23°C.