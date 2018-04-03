Немного о погоде: весна — лишь цифры в календаре

Увы и ах… Читайте неутешительный прогноз от pogoda.ee.

Вторник, 03.04:

Днем: Ясная погода или небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-11, на северном побережье порывами 15 м/с, вечером ветер, начиная с островов, повернёт на юго-восточный и ослабеет. Температура воздуха 0..+5°C.

Среда, 04.04:

Ночью: Погода с небольшой облачностью, без существенных осадков. Ветер повернёт с западных направлений на южную четверть 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-8, на севере Эстонии до -12°C.

Днем: Погода с небольшой и переменной облачностью. Вечером на западе Эстонии дождь. Ветер юго-восточный 4-10, вечером на островах порывами 14 м/с. Температура воздуха +2..+7, на юге Эстонии до +11°C.

Четверг, 05.04:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь. Ветер юго-восточный, южный 4-10, в начале ночи на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха +1..+5, в южной Эстонии до +7°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь. Ветер юго-восточный, южный 4-10, к вечеру, начиная с островов, повернёт на юго-западный. Температура воздуха +7..+12, в южной Эстонии до +15°C, на побережье при ветре с моря +5°С.

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Пятница, 06.04:

Ночью: Погода с переменной облачностью. Местами дождь. Ветер южный и юго-западный 4-10, на островах порывами 14 м/с. Температура +1..+4, по юго-востоку Эстонии до +7°C.

Днем: Облачная погода. Во многих местах дождь, вечером также и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывами 15, на побережье порывами до 20 м/с. Температура +1..+5, утром по юго-востоку Эстонии до +8°C.