Неновость: на выходных погода в Эстонии обещает быть весьма мерзопакостной

Суббота, 10.11:

Ночью: Облачно. Во многих местах дождь и туман. Ветер юго-восточный 2-8, на побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха 2..7°C.

Днем: В основном облачно. Во многих местах дождь, утром кое-где сохранится туман. Во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 4-8°C.

Воскресенье, 11.11:

Ночью: Облачно. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 2..7°С.

Днем: Облачная погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-12, на побережье порывами 17 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Понедельник, 12.11:

Ночью: Облачная погода. На западе Эстонии местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 0..+3, на островах до +6°С.

Днем: Облачная погода. Утром, начиная с островов, пойдет дождь. Днем в Центральной и Восточной Эстонии осадки перейдут в мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 6-12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха +1..+6°С.

Вторник, 13.11:

Ночью: Облачно. Дождь, на востоке Эстонии и мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 6-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..+3, на островах до +7°С.

Днем: Облачно и дождливо. Ветер юго-восточный, южный 8-13, на побережье порывами 15-18 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 4..7, на островах до 10°С.