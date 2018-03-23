Неновости: на выходных ожидается мерзопакостная погода

Вот такая погода ожидается на этих выходных в Эстонии. Прогноз предоставлен pogoda.ee.

Пятница, 23.03:

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Преобладает северо-западный ветер 2-8 м/с. Температура воздуха -2…+3°C.

Суббота, 24.03:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый по направлению 1-7 м/с. Температура воздуха -7..-13, на островах и западном побережье -2..-6°C.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен небольшой мокрый снег и дождь. Ветер южный, юго-западный 5-10, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Воскресенье, 25.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет слабый дождь, мокрый снег, а также возможен и снег. Ветер юго-западный 5-12, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2..+2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с, утром порывы до 12 м/с. Температура воздуха +2..+5°C.

Понедельник, 26.03:

Ночью: Преобладает облачная погода. Во многих местах пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер юго-западный 3-9 м/с. Температура воздуха -1…+2°С.

Днем: Облачно. Пройдет снег, мокрый снег и дождь. Ветер западной четверти 2-8 м/с, на северном побережье ветер повернет к северо-восточному и усилится 6-12, порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1…+4°С.