(Не)новости погоды: будет по-прежнему жарко, солнечно и сухо

Читайте жизнеутверждающий прогноз от pogoda.ee.

Понедельник, 28.05:

Днем: Солнечная погода. Ветер восточных направлений 2-8, на островах до 10 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 16..18°С. В лесах очень высокая пожароопасность!

Вторник, 29.05:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 9..15°С.

Днем: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7, во второй половине дня перейдет к западному 3-9, на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 24..29, на побережье местами 19°С.

Среда, 30.05:

Ночью: Ясно или малооблачно и сухо. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: Ясно или малооблачно и сухо. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 23..29, на побережье местами до 19°С.

Четверг, 31.05:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 7..13°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-9, на побережье порывы до 13 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 15..20°С.