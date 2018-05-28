(Не)новости погоды: будет по-прежнему жарко, солнечно и сухо

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rus.delfi.ee
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Loomaportreed I koht: Maiasmokk
фото иллюстративноеFoto: Urmas Olli

Читайте жизнеутверждающий прогноз от pogoda.ee.

Понедельник, 28.05:
Днем: Солнечная погода. Ветер восточных направлений 2-8, на островах до 10 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 16..18°С. В лесах очень высокая пожароопасность!

Вторник, 29.05:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 9..15°С.
Днем: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7, во второй половине дня перейдет к западному 3-9, на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 24..29, на побережье местами 19°С.

Среда, 30.05:
Ночью: Ясно или малооблачно и сухо. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 11..16°С.
Днем: Ясно или малооблачно и сухо. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 23..29, на побережье местами до 19°С.

Четверг, 31.05:
Ночью: Небольшая или переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 7..13°С.
Днем: Небольшая или переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-9, на побережье порывы до 13 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 15..20°С.

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