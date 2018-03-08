Неужели мы дожили до весны? В Эстонии медленно, но неизбежно теплеет

Никому не удастся избежать весны! Читайте прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee.

Пятница, 09.03:

Ночью: Облачная погода. Временами снег, на островах и мокрый снег, местами возможна метель. Утром в отдельных местах туман, возрастает опасность гололеда. Ветер юго-восточный, южный 4-9, в начале ночи на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии 0..-2, на востоке -2..-5°С. К утру температура воздуха повысится.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег, на западе Эстонии мокрый снег и дождь. Местами туман, сохранится опасность гололеда. Ветер юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха -1..+2°С.

Суббота, 10.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег. Ветер юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха -4..+1°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -1..+2°С.

Воскресенье, 11.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -1..-5°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, мокрый снег. Ветер перейдет к юго-восточному 3-8 м/с. Температура воздуха 0..+2°C.

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Понедельник, 12.03:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье усилится порывами до 14 м/с. Температура воздуха -1..-6°C.

Днем: Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-12, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+2°C.