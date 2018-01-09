Неужто в Эстонию пришла сравнительно приличная зима? Но надолго ли?

В ближайшие четыре дня эстонскую погоду можно с большой долей уверенности назвать зимней. Читайте прогноз от pogoda.ee.

Вторник, 09.01:

Днем: В течении дня облачность уплотнится. На востоке Эстонии местами слабый снег. Ветер западный 3-9 м/с,на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -1..+3°C.

Среда, 10.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен слабый снег и мокрый снег. Местами туман. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 0..-4°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами возможен слабый снег. Западный ветер 2-7 м/с, вечером на островах ветер юго-восточный 4-9м/с. Температура воздуха -2..+2°C.

Четверг, 11.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. На побережье возможен слабый снег. Местами туман. Ветер в переменных направлений 1-6 м/с, на островах юго-восточный и восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -2..-5°C, на островах и на побережье местами 0°С

Днем: В основном облачно. На побережье возможен слабый снег и мокрый снег. Ветер юго-восточный и восточный 3-9 м/с,порывами 12 м/с. Температура воздуха -1..-3°C,на островах и побережье местами +1°С.

Пятница, 12.01:

Ночью: Облачная с прояснениями преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный 3-9м/с, на побережье порывами 12м/с.Температура воздуха -3..-7°C,на островах побережье местами -1°С

Днем: Облачная с прояснениями преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3-9м/с, на побережье порывами 12м/с.Температура воздуха -5..-2°C,на островах побережье местами 0°С