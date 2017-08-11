Никаких новостей: в ближайшие дни погода не изменится

Эстонская погода не перестает удивлять своей переменчивостью, и последующие дни не станут исключением. Читайте, какую погоду нам обещают синоптики pogoda.ee.
Пятница, 04.08:
Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12, на побережье, островах порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 18..23°CП
Суббота, 05.08:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 11..17°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12, на побережье, островах порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 17..21°C.
Воскресенье, 06.08:
Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 12..17°C.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12, на побережье, островах порывами 15 м/с. Температура воздуха 17..20°C.
Понедельник, 14.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Юго-западный ветер перейдет к северо-западному 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 10..16°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Северо-западный, западный ветер 4-10 м/с. Температура воздуха 17..20°C.