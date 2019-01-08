Ночами в Эстонии установится приличная для зимы температура. Днем же — все как всегда

Среда, 09.01:

Ночью: Облачно. Временами снег, на островах и мокрый снег. Ветер в основном юго-восточный 3-9, в начале ночи в районе Рижского залива порывы до 14 м/с. Температура воздуха понизится к утру до -3..-9°С, на побережье островов местами около 0°С.

Днем: В основном облачно. Во многих местах снег. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, во второй половине дня на островах и северо-западном побережье северо-восточный ветер порывами до 14 м/с. Температура воздуха -2..-8°С.

Четверг, 10.01:

Ночью: Облачно. Во многих местах снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -4..-9, на юго-востокке до -12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер нв течение дня перейдет к юго-западному, западному 2-8 м/с. Температура воздуха -3..-8, на юго-востоке Эстонии до -12°С.

Пятница, 11.01:

Ночью: Облачность увеличится. Снег в основном на севере Эстонии, местами метель. Юго-западный ветер усилится 6-12, порывы 14, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха в начале ночи -1..-7, на юго-востоке Эстонии до -12°С.

Днем: Облачно. Снег, мокрый снег, на западе Эстонии и дождь. Опасность гололеда. Юго-западный ветер 6-12, порывы 14, на побережье до 17 м/с, в середине дня ослабеет. На островах во второй половине дня перейдет к северо-западному и вновь усилится. Температура воздуха на западе Эстонии 0..+3, на востоке 0..-3°С.

Суббота, 12.01:

Ночью: Переменная облачность. Местами небольшой снег. Северо-западный ветер 5-12, на побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха 0..-5, на островах и побережье 0..+3°С.

Днем: Переменная облачность. Местами небольшой снег. Северо-западный ветер 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 0..-5, на островах и побережье 0..+3°С.