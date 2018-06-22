Ночные ливни и потопы позади. Что нас ждет в праздничные выходные?

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Ночные ливни и потопы позади. Что нас ждет в праздничные выходные?
Foto: Andres Putting

Уже завтра по всей Эстонии зажгутся костры Ивановой ночи. Читайте, не испортит ли праздник погода.

В пятницу днем облачно с прояснениями, передает pogoda.ee. В утренние часы местами, а после обеда во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный 8-13, порывами до 18, на побережье до 22, а на северном побережье — до 25 м/с. После обеда ветер повернет к западному и северо-западному направлению, вечером постепенно ослабеет. Температура воздуха 14..17, на востоке Эстонии до 20°C.

В субботу ночью переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10, в начале ночи на побережье порывы до 14, на северном побережье — до 18 м/с. Температура воздуха 7..13°C. Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 15..20°C.

В воскресенье ночью переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный 2-7 м/с. Температура воздуха 7..13°C. Днем облачность уплотнится, повсеместно пройдут дожди. Ветер северной четверти 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 13..17°C.

В понедельник ночью: Облачно с прояснениями, во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер северной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 10..15°С. Днем облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 17..21°С.

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