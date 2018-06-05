Ночные заморозки, снежная крупа и сильный ветер. Когда вернется летняя погода?

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rus.delfi.ee
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Tormine Pärnu rand
Tormine Pärnu randFoto: Eiliki Pukk

По данным метеослужбы, сегодня — самый ветреный день этой недели. Сегодня и завтра ночью во многих местах есть вероятность ночных заморозков. Однако скоро станет теплее, и ветер стихнет уже в пятницу.

Долго продолжавшуюся в Эстонии хорошую летнюю погоду сменил сильный ветер, который ломает деревья и создает препятствия на дорогах.

Из-за расположенного в России циклона холодная воздушная масса придет и в Эстонию. Ночью в высоких слоях воздуха на высоте 1,5 км зафиксировали -3 градуса. Сегодня ночью к нам двинется воздушная масса температурой -5 градусов, в результате чего на поверхность земли могут выпасть твердые осадки, то есть снежная крупа.

Сегодня ночью температура воздуха останется в пределах +5 градусов. Ветер ослабеет, и до рассвета у поверхности земли также могут быть ночные заморозки. Ночью ветер 5-10 м/с, на островах и побережье до 14 м/с, в начале ночи до 17 м/с. Завтра днем на северном побережье по-прежнему порывы 14-15 м/с.

Начиная с пятницы снова можно будет наслаждаться приятными летними вечерами, потому что ночи тоже потеплеют. В ближайшие дни по-прежнему будет умеренный порывистый ветер, однако, по словам синоптика, ветер стихнет уже в районе пятницы.

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