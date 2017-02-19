Понедельник найдется с дождя тумана, а во второй половине дня осадки ослабеют. Потом в Эстонию снова придут морозы. Читайте прогноз от Pogoda.ee.

Понедельник, 20.02:

Ночью: Облачно. Дождь, кое-где мокрый снег. Во многих местах туман. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывами 15 м/с, на побережье порывы 17, в начале ночи до 20 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 0..+3°C.

Днем: Преимущественно облачно. Дождь, мокрый снег, на северо-востоке Эстонии также снег. Местами туман. Во второй половине дня осадки ослабеют. Ветер юго-западный, западный ветер ослабеет до 3-10 м/с, на северном побережье поворот ветра к восточным направлениям. Температура воздуха 0..+4°C.

Вторник, 21.02:

Ночью: Облачно. Мокрый снег, дождь, утром и снег. Ветер переменных направлений 1-8 м/с, утром ветер задует северный и усилится 6-12, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха понизится к утру -1..+2°C.

Днем: Облачно с прояснениями, снег, мокрый снег, на юге также и дождь. Во второй половине дня, начиная с северо-запада, осадки ослабеют. Ветер северный 6-12, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха в течение дня опустится до 0..-5°C.

Среда, 22.02:

Ночью: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный сменится юго-западным 3-9 м/с. Температура воздуха -5..-12, на побережье местами 0..-2°C.

Днем: Облачность уплотнится. Во второй половине дня пойдет снег, мокрый снег. Ветер повернет на юго-восток и усилится 7-12, порывы 15 м/с, на побережье 12-15, порывы 20 м/с. Температура воздуха -4..+1°C.

Четверг, 23.02:

Ночью: Преобладает облачная погода. Снег и мокрый снег. Юго-восточный ветер повернет на юго-запад, запад, на побережье на северо-запад 7-12, порывами 15 м/с, утром ослабеет. Температура воздуха -4..+1°C.

Днем: Преобладает облачная погода. Снег и мокрый снег. Северо-западный ветер 5-11, на островах порывами 15 м/с. Температура воздуха -3..+1°C.