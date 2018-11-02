Ноябрь начался: чем нас порадует погода в грядущие выходные?

Суббота, 03.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Кое-где образуется туман. Ветер южный, юго-западный 4-9, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 5..9°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Начиная с островов кратковременные дожди распространятся на восток. Ветер юго-западный, западный 6-11, порывы 14, на островах и побережье до 17 м/с. Вечером западный, северо-западный ветер ослабеет. Температура воздуха 8..11°С.

Воскресенье, 04.11:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. До полуночи западный, северо-западный ветер 5-10, на северном побережье порывы 14 м/с, после полуночи западный, юго-западный ветер ослабеет 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье до +7°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха 6..9°С.

Понедельник, 05.11:

Ночью: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 4..9°С.

Вторник, 06.11:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье до +7°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 6..10°С.