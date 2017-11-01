Ноябрь наступил: в ближайшие дни — до + 10

Вот такая погода ожидает нас в ближайшие дни. Прогноз подготовлен pogoda.ee.

Среда, 01.11:

Днем: В основном облачно. Во многих местах снег, мокрый снег, на островах и западном побережье и дождь. Опасность гололеда! Ветер переменных направлений 1-6 м/с, на островах западных направлений 4-9, в первую половину дня порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0..+4, на островах до +8°C.

Четверг, 02.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, мокрый снег, на континенте также и снег. Местами туман и гололед. На островах ветер южных направлений, на материке юго-восточный ветер 4-10, на северном побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха в Восточной Эстонии 0..-4, на западе +1..+4, на островах до +9°C.

Днем: Облачно. Дождь, мокрый снег. На материке юго-восточный ветер 5-10, на северном побережье порывы до 13 м/с, на островах ветер западных направлений 3-7 м/с. Температура воздуха +1..+5, на островах и западном побережье +7..+10°C.

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Пятница, 03.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. На материке ветер переменный 2-5 м/с, на островах северо-западный 5-10, порывы 15 м/с. Температура воздуха -3..+2, на островах до +5°C.

Днем: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 2..7°C.

Суббота, 04.11:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 5-11, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 0..+5, на островах до +8°C.

Днем: Облачно с прояснениями, местаим небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 5-11, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 5..10°C.