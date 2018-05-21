О погоде в ближайшие дни: солнце, тепло и позитив. Но не убирайте зонтик далеко!


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О погоде в ближайшие дни: солнце, тепло и позитив. Но не убирайте зонтик далеко!
PäevitajaFoto: Andres Putting

Вот такая погода нас ожидает в ближайшие дни! Прогноз предоставлен pogoda.ee.

Понедельник, 21.05:
Днем: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 20..25,на открытом ветрам побережье местами 16°C.

Вторник, 22.05:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер в основном восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 8..13°С.
Днем: Облачность уплотнится и во второй половине дня во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер в основном восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..24°С.

Среда, 23.05:
Ночью: Облачно с проояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер в основном западной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 9..14°С.
Днем: Облачность редеет. В южной Эстонии местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Четверг, 24.05:
Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-6 м/с, на побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха 7..11°C.
Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с, на побережье до 12 м/с. Температура воздуха 17…22, на побережье местами 14°C.

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