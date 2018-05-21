О погоде в ближайшие дни: солнце, тепло и позитив. Но не убирайте зонтик далеко!


rus.delfi.ee
EST 2
О погоде в ближайшие дни: солнце, тепло и позитив. Но не убирайте зонтик далеко!
PäevitajaFoto: Andres Putting

Вот такая погода нас ожидает в ближайшие дни! Прогноз предоставлен pogoda.ee.

Понедельник, 21.05:
Днем: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 20..25,на открытом ветрам побережье местами 16°C.

Вторник, 22.05:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер в основном восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 8..13°С.
Днем: Облачность уплотнится и во второй половине дня во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер в основном восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..24°С.

Среда, 23.05:
Ночью: Облачно с проояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер в основном западной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 9..14°С.
Днем: Облачность редеет. В южной Эстонии местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Четверг, 24.05:
Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-6 м/с, на побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха 7..11°C.
Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с, на побережье до 12 м/с. Температура воздуха 17…22, на побережье местами 14°C.

Читать еще

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Подозрительные предметы на улицах Таллинна, королевская свадьба и майских забег

21.05.2018
В субботу состоялась свадьба года — британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл стали мужем и женой. А в таллинне в этот же день прошел традиционный Майский забег. В воскресенье утром саперы проверяли подозрительный предмет в центре Таллинна, вечером такие же работы были в Ласнамяэ. Об этом и другом читайте в нашей подборке новостей.
Подробнее




Министр обороны Луйк: для НАТО важна скорость реагирования

21.05.2018
Во время своего выступления на международном форуме по вопросам безопасности GLOBSEC 2018 в Братиславе министр обороны Юри Луйк сказал, что НАТО способна обеспечить эффективное сдерживание на восточном фланге альянса. По словам министра обороны, это возможно только при тесном сотрудничестве Европы и США.
Подробнее


-20% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
111,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106802002
128,70 €
77,22 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Kuidas aru saada, et maja vajab tõstmist?
“Üks klient ütles nii: kui kass lõi kodus käpaga palli toa teise nurka ja ootas, kuni see tagasi veereb, siis ta sai aru, et asjad on viltu,” ütleb Uretek Balticu juht Roman Reiner-Latõšev. Kui maja vajub, võib sellest rõõmu tunda üksnes palliga mängiv kass. Elanike ja majaomaniku jaoks on see aga selgeks ohumärgiks. Kui sellele õigel ajal reageerimata jätta, võivad kahjud suureks paisuda.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Британские депутаты назвали ”грязные деньги” из России угрозой для страны

21.05.2018
В докладе, опубликованном комитетом по международным делам Палаты общин британского парламента, указывается, что занять жесткую позицию в отношении России Лондону мешают денежные потоки, которые проходят через финансовые учреждения страны, сообщает агентство Reuters. По мнению депутатов ”грязные деньги из России угрожают интересам внешней политики Соединенного королевства”.
Подробнее

Не показывайте это видео королеве! В Сети появилась откровенная реклама с Меган Маркл

20.05.2018
Вчера в Лондоне состоялась свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл, которая теперь носит титул герцогини Сассекской. Не секрет, что до знакомства с принцем Меган жила жизнью обычной голливудской актрисы, а недавно в Сети всплыла реклама, которую Елизавета II точно не хотела бы видеть, пишет Mirror.
Подробнее


Древний греческий город выставлен на продажу

21.05.2018
Античный город Баргилия, который сейчас находится на территории Турции (местные называют его Богазичи), выставлен на продажу. Купить древнее поселение с ценнейшими руинами можно за € 7 млн. Таким необычным способом местные власти надеются защитить его от разрушения.
Подробнее