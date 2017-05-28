О сморщенных и стройных: главные весенние грибы

Из всех весенних грибов, несомненно, главными героями апреля-мая являются строчки со сморчками, пишет в блоге о природе на сайте RMK природовед и фотограф-любитель Олег Цымбаревич.

И это не только потому, что они — одни из первых промысловых грибов в сезоне, а еще и потому, что уже в их форме и названиях содержится путаница-загадка. Герои любого романа или детектива обязательно должны интриговать, иначе никто и читать не станет. Но, конечно, это хорошо для романа, в жизни же лучше, если бы эта была просто интрига без неприятных последствий. К сожалению, путаница, содержащаяся не только в форме, но и в названиях строчков со сморчками, может иногда привести к печальным последствиям.

Дело в том, что в строчке, который логичнее было бы назвать сморчком из-за его сморщенного внешнего вида, содержится трудновыводимое при кулинарной обработке ядовитое вещество — гиромитрин. И тем не менее у грибных гурманов строчок считается деликатесным грибом. Строчок — это наш аналог рыбы фуги: смертельно ядовит в сыром виде, но вкусен при правильном приготовлении.

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А более стройно по форме выглядящий сморчок, казалось, естественней было бы назвать строчком, и вот он-то как раз наоборот — отличный съедобный гриб.

Видимо, у народа была своя логика при выборе названия для грибов: кто знает, случайно или намеренно в далекие времена в грибные блюда попадали ядовитые экземпляры, после чего сообщалось о том, что, мол, некто ”намедни грибочков откушал и преставился”.

А сморчок — гриб вкусный, им любят полакомиться не только гурманы, но и мыши полевки и разные насекомые. Вот, например, и этот уже немного объели.

Сморчок обыкновенный. Foto: RMK

Из-за этой путаницы любителям весенних грибов необходимо быть особенно внимательными при приготовлении не только строчков, но и сморчков и, в любом случае, всегда отваривать их предварительно, сливая отвар.

Среди строчков есть одна разновидность, которую считают менее ядовитой — строчок гигантский, но не стоит испытывать судьбу: если уж решились его попробовать — отваривайте строчки обязательно не менее 20 минут.

И все же, если приглядитесь к строчку повнимательнее — никогда не спутаете его со сморчком: он внешне очень похож на мозг человека.

Да и высокий колпак сморчка трудно не узнать. В некоторых странах одна из разновидностей сморчков — сморчок конический — считается деликатесным

грибом.

Если отправились в лес за строчками со сморчками, то наверняка встретите и их сумчатых родственников, например, саркосцифу, о которой мы уже рассказывали. Яркие саркосцифы, как красный сигнал светофора, предлагают притормозить, так как где-то поблизости могут быть строчки.

Саркосцифа австрийская. Foto: RMK

Там же можно встретить и еще один съедобный гриб — дисцину, называемую иногда в народе блюдцевиком. Этот гриб тоже растет рядом со строчками, его даже относили раньше к разновидности строчков.

Дисцина щитовидная. Foto: RMK

За строчками и сморчками не обязательно ходить далеко — они часто предпочитают расти на обочинах дорог и тропинок, на опушках и вырубках и даже на садовых участках, особенно любят расти под яблонями. Так что, отправляясь на утреннюю прогулку в парк или пригородный лесок, будьте внимательны и поглядывайте по сторонам — возможно вам повезет.