Очей очарованье: на этой неделе в Эстонии лето поборется с осенью


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фото иллюстративноеFoto: Rene Suurkaev

Читайте, как погода нас ждет!

Вторник, 21.08:
Ночью: В начале ночи облачно и дождливо. Местами осадки сильные, возможна гроза. После полуночи, начиная с запада, облачность постепенно рассеется и вероятность осадков уменьшится. Ветер повсеместно перейдет к северо-западному 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 10..15°C.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 16..20°C.

Среда, 22.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-10, на северном побережье в начале ночи порывами до 14 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 16°C.
Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер сменит направление с западного на южное 3-9 м/с, вечером на островах южный ветер усилится порывами до 15 м/с. Температура воздуха 17..20°C.

Четверг, 23.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 10..16°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/с, во второй половине дня постепенно ослабеет. Температура воздуха 19..24°C.

Пятница, 24.08:
Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-9, утром на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 12..17°C.
Днем: Облачность увеличится. Зона дождей распространится через Эстонию с запада на восток. Возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 19..24, на востоке до 26°C.

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