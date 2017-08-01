Официально: по всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение первого уровня

Эстонская метеослужба предупредила, что ночью в Эстонию придет дождевой фронт, который принесет с собой грозу и сильные порывы ветра.

Метеослужба сегодня в 15:41 объявила предупреждение первого уровня, что означает, что погода в определенных ситуациях может быть опасной. Также советуют следить за дальнейшим прогнозом погоды. По оценке метеослужбы, по всей Эстонии царят довольно похожие условия и для всех уездов объявлено одинаковое предупреждение.

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По данным pogoda.ee, в среду ночью облачность увеличится. Начиная с юго-запада, пойдет дождь, к утру возрастет вероятность грозы и осадки могут быть сильными. Юго-западный ветер перейдет к юго-восточному 3-9 м/с, при грозе могут быть более сильные порывы ветра. Температура воздуха 13..18°C. Днем облачно с прояснениями. Временами дождь, во многих местах грозы и сильные осадки. Вечером дожди пойдут на убыль. Ветер постепенно перейдет к юго-западному, западному и усилится 5-11, порывы до 16 м/с, вечером на северо-восточном побережье до 22 м/с. Температура воздуха 18..23, на юго-востоке до 26°C.

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В четверг ночью небольшая и переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывы 15, в начале ночи на северо-восточном побережье до 22 м/с. Температура воздуха 12..17°C. Днем небольшая и переменная облачность без осадков. Вечером на островах возможен дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывы 15 м/с, после обеда ослабеет. Температура воздуха 18..23°C.

В пятницу ночью в основном облачно. Дождь распространится по всей территории. Ветер юго-восточный, южный 4-11, утром, начиная с островов смнится юго-западным, западным и усилится на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 11..17°C. Днем переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 18..23°C.

В субботу ночью облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 12..17°C. Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12, порывами 15 м/с. Температура воздуха 18..21°C.