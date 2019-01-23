Оказывается, вчера при -30 было еще “тепло”. А вот в 1940 году, во время Зимней войны…

Большинство минусовых рекордов были зафиксированы в 1940 году — он же и стал самым холодным в истории Эстонии.

Тогда же была Зимняя война между Финляндией и Советским Союзом. Некоторые историки утверждают, что погодные условия в значительной мере воздействовали как на ход, так и на результаты войны.