Оказывается, вчера при -30 было еще “тепло”. А вот в 1940 году, во время Зимней войны…
Хотя нынешний январь весьма снежный и морозный, а вчера температура местами опускалась аж до -30 С, рекорда побито не было. И даже приблизиться к нему не удалось.
Большинство минусовых рекордов были зафиксированы в 1940 году — он же и стал самым холодным в истории Эстонии.
Тогда же была Зимняя война между Финляндией и Советским Союзом. Некоторые историки утверждают, что погодные условия в значительной мере воздействовали как на ход, так и на результаты войны.