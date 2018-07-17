ОНЛАЙН-БЛОГ | Словно в Южной Европе: в Эстонию пришла настоящая жара!

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В Эстонию пришла жара!

Повезло! На такой жаре мог бы и не выжить. http://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-pod-palyaschim-solncem-i-na-raskalennom-asfalte-v-centre-tartu-na-ulice-ostavili-paket-s-kotenkom?id=83064351

Отправляясь на пляж, следите, пожалуйста, за детьми! http://rus.delfi.ee/daily/criminal/v-vilyandi-12-letnij-malchik-spas-shestiletnego-ot-utopleniya?id=83063857

А как вы распоряжаетесь жаркими деньками? Купаетесь, загораете, прячетесь в тени или работаете? Пишите в комментариях!

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-chitatelya-zharkaya-pogoda-nachala-plavit-v-tallinne-asfalt?id=83059811

http://pogoda.delfi.ee/news/news/gryadut-novye-temperaturnye-rekordy-v-blizhajshie-dni-do-31-sledite-za-pogodoj-v-rezhime-onlajn?id=83062855

http://pogoda.delfi.ee/news/news/to-li-esche-budet-na-vyhodnyh-byl-ustanovlen-temperaturnyj-rekord-etogo-leta?id=83054123

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/kak-povliyala-zhara-na-rabotu-skoroj-pomoschi?id=83057197