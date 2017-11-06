ООН: 2017 год войдет в число самых жарких лет за всю историю

Экстремальная погода угрожает безопасности, благосостоянию и окружающей среде человека, заявляют эксперты-метеорологи. Климат меняется из-за человеческой деятельности.

2017 год может стать одним из трех самых жарких лет в истории наблюдений с рекордными показателями экстремальной погоды. Об этом говорится в предварительном заявлении экспертов Всемирной метеорологической организации (WMO) о состоянии климата, обнародованном в понедельник, 6 ноября, в день открытия в Бонне климатической конференции ООН.

Согласно этому заявлению, средняя глобальная температура с января по сентябрь 2017 года была примерно на 1,1 градус Цельсия выше аналогичного показателя доиндустриальной эпохи. Климатические изменения и такие зафиксированные погодные явления, как катастрофические ураганы и паводки, изнурительные волны тепла и засухи, воздействуют на безопасность, благосостояние и окружающую среду человека, отмечается в тексте.

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В целом период с 2013 по 2017 годы станет наиболее теплым пятилетием в истории наблюдений, причем самым теплым годом, вероятно, останется 2016 год по причине мощного явления Эль-Ниньо, в то время как 2015 и 2017 годы займут второе либо третье место.

Климат меняется из-за человеческой деятельности

"Мы стали свидетелями необычайной погоды, включая температуры, превышающие 50 градусов Цельсия в Азии, рекордные ураганы в Карибском бассейне и Атлантике, достигшие берегов Ирландии, разрушительные муссонные наводнения, оказавшие воздействия на жизни многих миллионов людей, и неустанную засуху в Восточной Африке", — уточнил генеральный секретарь WMO Петтери Таалас.

Основной причиной климатических изменений Таалас назвал "увеличение концентрации парниковых газов в результате деятельности человека".

Среди главных угроз в заявлении WMO названы продовольственная безопасность миллионов людей в развивающихся странах, общий риск заболеваний и смертности в связи с чрезмерным теплом, а также увеличение количества беженцев. Около 30 процентов населения мира в настоящее время живет в экстремальных климатических условиях.