Осень берет свое: какая погода будет в первой половине недели

Читайте, что предсказывают нам синоптики на ближайшие четыре дня.

В понедельник ночью ясная погода, без осадков, местами туман, пишет pogoda.ee. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье островов до 13°C. Днем солнечная сухая погода. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с порывами 11 м/с . Температура воздуха 15..19°C.

Во вторник ночью малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 4..8, на побережье островов до 12°C. Днем малооблачно или переменная облачность и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 14..18°C.

В среду ночью ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье островов до 12°C. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 14..17°C.

В четверг ночью малооблачно или переменная облачность и без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 14..17°C. Днем малооблачная или переменная облачность и без осадков. Переменный ветер 1-6 м/. Температура воздуха 13..16°C.