Осень дает о себе знать: в ближайшие дни нас ждет не совсем летняя погода

Во вторник ночью погода с переменной облачностью, без существенных осадков, во многих местах образуется туман, пишет pogoda.ee. Ветер восточной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 9..15°C. Утром облачность уплотнится и с юга в северном направлении распространятся дождевые облака, возможна гроза. Ветер восточной четверти 2-7, на северном побережье порывы 10 м/с. Температура воздуха 18..22°C.

В среду ночью в основном облачно. Во многих местах дождь, есть вероятность грозы. К утру осадки прекратятся, во многих местах образуется туман. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 10..16°C. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 2-7, на побережье порывы 10 м/с. Температура воздуха 18..22, на востоке Эстонии до 24°C.

В четверг ночью небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, наибольшая вероятность его на западе страны. Ветер восточной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 9…16°C. Днем небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, наибольшая вероятность которого на западе страны. Ветер восточной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 19..23, на востоке до 25°C.

В пятницу ночью небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно восточного направления 1-7 м/с. Температура воздуха 10..16°C. Днем небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно восточного направления 1-7 м/с. Температура воздуха 20..25°C.