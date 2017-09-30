Осень набирает обороты: что за погода нам обещана в первые дни октября?

Вот и прошел первый меняц осени... А что будет с погодой? Читайте прогноз от pogoda.ee.

Суббота, 30.09:

Днем: Облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 10..14°C.

Воскресенье, 01.10:

Ночью: Облачно. Местами возможен слабый дождь и туман. Ветер юго-восточный 1-8 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 11, на почве местами возможен 0°C.

Днем: В основном облачно. Местами возможен небольшой дождь и туман. Ветер юго-восточный 1-8, вечером на островах до 11 м/с. Температура воздуха 10..13°C.

Понедельник, 02.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен слабый дождь. Юго-восточный ветер усилится до 5-12, на побережье и островах к утру порывами до 15 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 11°C, у поверхности почвы местами может понизится до 0 градусов.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами возможен слабый дождь. Ветер юго-восточный 8-15, на побережье порывами до 20, на островах 22 м/с. Температура воздуха 9..13°C.

Вторник, 03.10:

Ночью: Облачно. Дождь на западе Эстонии. Юго-восточный ветер 8-15, на побережье и островах порывами 18-20 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер юго-восточный 8-15, на побережье и островах порывами 18-20 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 8..13°C.