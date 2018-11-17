17.11.2018, 13:30

Остаться на диване или все же пойти на прогулку? Прогноз погоды подскажет

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rus.delfi.ee
EST 4
Laulukaare remont
Laulukaare remontFoto: Madis Veltman

Чем заняться в выходные? Решение поможет принять прогноз от pogoda.ee.

С субботу днем будет облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой дождь — но в Таллинне сухо! Юго-западный ветер перейдет к западному, северо-западному 5-11, на островах и побережье порывами 14-16 м/с. Температура воздуха 4..8°С.

Воскресенье, 18.11:

Ночью: На севере Эстонии переменная облачность, на юге Эстонии облачно с прояснениями. На востоке Эстонии местами небольшой дождь или мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 5-11, на островах 8-13, порывами 18 м/с на северном побережье утром северо-восточный ветер до 15, порывами до 22 м/с. Температура воздуха 1..6°С.

Днем: Облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12, порывами 15, на островах порывами до 18, на северном побережье 12-15, порывами до 22 м/с. Температура воздуха 3..7°С.

Понедельник, 19.11:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-11, на островах и побережье порывами 14-17 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Вторник, 20.11:

Ночью: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -1..-6, местами на побережье +2°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, после обеда западных направлений 2-7 м/с, на побережье усилится северо- западный, северный ветер 5-10, порывами 13 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Среда, 21.11:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер повернет к северному 3-8, на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.

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