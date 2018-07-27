Осторожно! В Таллинне зафиксирован сверхвысокий уровень УФ-излучения

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

В Таллинне отмечена опасно высокая шестая степень интенсивности ультрафиолетового излучения. УФ-излучение становится опасным и вызывает у многих людей ожоги кожи, если его интенсивность превышает 6-й уровень. Обладатели нежных кожных покровов должны пользоваться противосолнечными кремами для ее защиты уже при 3-4 уровне интенсивности УФ-излучения.