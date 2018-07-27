Осторожно! В Таллинне зафиксирован сверхвысокий уровень УФ-излучения

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Suvi rannas
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

В Таллинне отмечена опасно высокая шестая степень интенсивности ультрафиолетового излучения. УФ-излучение становится опасным и вызывает у многих людей ожоги кожи, если его интенсивность превышает 6-й уровень. Обладатели нежных кожных покровов должны пользоваться противосолнечными кремами для ее защиты уже при 3-4 уровне интенсивности УФ-излучения.


По данным государственной службы погоды, в результате повышения уровня УФ возрастает опасность получения повреждений кожи и глаз, и они возникают быстрее. Дневные дозы УФ-излучения в наших широтах увеличиваются в летний период, между весенним и осенним равноденствиями. В течения дня значения индекса УФ также варьируются, наиболее высокими он являются в течение нескольких часов около полудня.

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