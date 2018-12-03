Осторожно, водители! Снегопад продолжится, на дорогах будет скользко

По Эстонии сегодня движутся облака с осадками. Во многих местах идет снег. Из Западной Эстонии движется первая зона осадков.

На дорогах опасность образования гололеда. Таким образом, на дорогах следует считаться со скользкими участками.

Согласно прогнозу погоды, поздним вечером с южной части Балтийского моря на острова придут новые облака с осадками. Но новые осадки будут уже в теплом воздухе, и ожидается дождь.

Опасность гололеда сохранится во вторник утром, когда на шоссе температура в районе нуля. В Восточной Эстонии будет идти снег и мокрый снег, местами также ледяной дождь. В Западной Эстонии будет идти дождь, и после полуночи осадки везде перейдут в дождь.

Читайте прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee:

Во вторник ночью облачно. По востоку Эстонии будет снег, мокрый снег, местами также ледяной дождь, по западу дожди. Во второй половине ночи снег сменится дождём повсеместно. На дорогах сохраняется гололедица! Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье порывами 15 м/с, в утренние часы по западу Эстонии ветер развернётся на юго-западный. Около полуночи температура воздуха по восточным районам будет -1…-3, по западным -1..+2, на островах до +4°С, под утро повысится на востоке Эстонии до +1..+3, по западу +3..+6°С.

Днем облачная погода. В утренние часы по востоку Эстонии будет дождь, на дорогах сохраняется гололедица, по западу Эстонии количество осадков будет меньше. Во многих местах образуется туман. Вечером на материковой части в отдельных районах пройдут дожди, в районе Рижского залива образуются новые дождевые облака. Ветер южный, юго-западный 4-10 м/с, на побережье порывами 15, после обеда до 17 м/с. Температура воздуха +2…+7°С.