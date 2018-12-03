Осторожно, водители! Снегопад продолжится, на дорогах будет скользко
Во второй половине дня дорожные покрытия на основных и крупных опорных шоссе мокрые или влажные и во многих местах на дорогах снег или слякоть.
Во второй половине дня дорожные покрытия на основных и крупных опорных шоссе мокрые или влажные и во многих местах на дорогах снег или слякоть.
По Эстонии сегодня движутся облака с осадками. Во многих местах идет снег. Из Западной Эстонии движется первая зона осадков.
На дорогах опасность образования гололеда. Таким образом, на дорогах следует считаться со скользкими участками.
Согласно прогнозу погоды, поздним вечером с южной части Балтийского моря на острова придут новые облака с осадками. Но новые осадки будут уже в теплом воздухе, и ожидается дождь.
Опасность гололеда сохранится во вторник утром, когда на шоссе температура в районе нуля. В Восточной Эстонии будет идти снег и мокрый снег, местами также ледяной дождь. В Западной Эстонии будет идти дождь, и после полуночи осадки везде перейдут в дождь.
Читайте прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee:
Во вторник ночью облачно. По востоку Эстонии будет снег, мокрый снег, местами также ледяной дождь, по западу дожди. Во второй половине ночи снег сменится дождём повсеместно. На дорогах сохраняется гололедица! Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье порывами 15 м/с, в утренние часы по западу Эстонии ветер развернётся на юго-западный. Около полуночи температура воздуха по восточным районам будет -1…-3, по западным -1..+2, на островах до +4°С, под утро повысится на востоке Эстонии до +1..+3, по западу +3..+6°С.
Днем облачная погода. В утренние часы по востоку Эстонии будет дождь, на дорогах сохраняется гололедица, по западу Эстонии количество осадков будет меньше. Во многих местах образуется туман. Вечером на материковой части в отдельных районах пройдут дожди, в районе Рижского залива образуются новые дождевые облака. Ветер южный, юго-западный 4-10 м/с, на побережье порывами 15, после обеда до 17 м/с. Температура воздуха +2…+7°С.
В среду ночью облачно, во многих местах пройдёт дождь, местами мокрый снег. Ветер юго-западный и южный 5-11, под утро повернёт на островах к западному 5-11, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.
Днем облачная погода, после обеда с прояснениями. Во многих местах будет мокрый снег и дождь, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится, но возрастёт опасность гололёда. Ветер юго-западный и западный 5-11, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.
В четверг ночью переменная облачность. Во многих местах пройдет мокрый снег и снег, на островах дождь. Опасность гололёда! Ветер преимущественно западный, юго-западный 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха -1..-5, на побережье 0..+3°С.
Днем переменная облачность. Местами пройдёт снег и мокрый снег. Ветер западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.
В пятницу ночью малооблачно и переменная облачность. Местами слабый снег, на побережье мокрый снег. Ветер неустойчивого направления 2-7 м/с. Температура воздуха -3..-8, на островах местами до +2°С.
Днем переменная облачность, ближе к вечеру облачность уплотнится. Местами слабый снег, на побережье мокрый снег. Ветер повернёт на юго-восток 2-8, вечером усилится на островах 5-10, порывами 14 м/с. Температура воздуха -1..-5, на островах до +2°С.
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