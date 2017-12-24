От +8,5 до -33,5. Когда и где была зафиксирована самая холодная и теплая погода на Рождество

Данная таблица расскажет, в каком городе Эстонии и в каком году 24 декабря были зафиксированы самая высокая и низкая температуры, а также самый высокий уровень снега.

Самый холодный сочельник был в 2001 году в Выру, когда температура опустилась до -33,5 градусов. А самые теплый праздник пришелся на 2006 год в Сырве, когда температура составила 8,5 градусов тепла.

А что же Таллинн? Самый холодный сочельник таллиннцы пережили аж в 1967 году (-25,5 градусов), а самый теплый — совсем недавно, в 2015 году (+7,3 градуса).

Источник: Госметеослужба