Биолог и фотограф природы Тийт Хунт ведет на сайте RMK (Центра управления государственными лесами) блог о природе. Публикуем его очередной рассказ.

В этом году я несколько раз выходил на просторы Ляэнемаа, в надежде встретить и даже сфотографировать косулю. Это же животное года как-никак.

Фото: Тийт Хунт

Дай, думаю, схожу туда, где годы тому назад, до тех чрезмерно снежных зим, губительных для косуль, я видел их стадо из 36 красавиц. И вот оно: стадо, как по заказу, вижу на том же месте, но только почему-то намного пугливее, чем прежде, семь лет тому. Пару дней назад оно насчитывало 19 особей, вполне себе приличный коллектив. Здешние поля и заливные луга с чересполосицей кустарников и лесов с давних пор такое место обитания косуль, что лучше некуда.

Фото: Тийт Хунт

Крупных рогов у самцов сейчас не увидишь, они сбросили их прошлой осенью, старшие – пораньше, а молодые – попозже. Теперешние зачатки рогов, покрытые шерстью, скорее напоминают костные наросты жирафов, которые тоже ведь называют рогами.

Фото: Тийт Хунт

Косуль можно встретить не только на полях и лугах, например, в Матсалу, в районе Кыэра, небольшая группа животных питалась перебродившими яблочками под яблоней у стены нежилого хутора. Эти были, между прочим, вполне себе смелые звери, не знаю, может на них фрукты подействовали.

В любом случае отправляйтесь фотографировать косуль, ведь к осенней фотовыставке нужны же необычные снимки этих обычных животных!