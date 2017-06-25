Период равноденствия на Тухуском болоте

Известно, что на болота люди ходят, когда там созрели ягоды, но не раньше конца июля, тогда поспевает морошка, а потом уже в сентябре-октябре народ потянется за клюквой, пишет в блоге о природе на сайте RMK биолог и фотограф природы Тийт Хунт.

У любителей морошки так и складывается впечатление, что болото — тишайшее место на свете, не видно там и не слышно ни одной живой души. В то время на болоте и правда царит тишина.

А как выглядит болото в период равноденствия? Пару дней назад я побывал на Тухуском болоте, что на границе Ляэнемаа и Пярнумаа. На километровой дощатой тропе я увидел столько, что порой не обозреть даже на 10 километрах пути. Если оставить машину в правильном месте гравийной дороги, то оттуда можно сразу выйти на настил дощатой тропы. И вот уже начинается низинное болото. Все очень просто.

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Низинное болото — это ровная водная гладь без каких-либо кочек, разве что с отдельными болотными березками. Лучшего места обитания для куликовых и не придумать. Но ближе всего к тропе в тот день хлопотала пара чибисов, а подальше голосили бекасы. С дальнего края болота в воздух поднялась пара серых журавлей.

Самая редкая птица на Тухуском болоте — это, конечно, большой веретенник. Его численность с годами все уменьшается, и теперь эту птицу можно встретить только в Ляэнемаа да в бассейне Эмайыги и Чудского озера. А всего в Эстонии насчитывается от 600 до 1000 пар веретенников. Мой веретенник, судя по всему, беспокоился о своих птенцах: кружил с криками, а потом садился на ветку низкой болотной березы.

Фото: RMK

Дощатая тропа, проходящая по низкому болоту, по обеим сторонам украшена цветущими орхидными, в то же время часть трехлистной вахты постепенно отцветала, зато ночные фиалки были в полном цвете.

Фото: RMK

Самое интересное растение на этом болоте — пузырчатка, которая расцветает именно в эту пору.

Фото: RMK

Наряду с росянкой и жирянкой пузырчатка — насекомоядное растение. Но если остальные насекомоядные ловят насекомых в воздухе, то пузырчатка раскидывает свои необычные ловушки под водой.

Если двигаться дальше по дощатой тропе, то постепенно выйдешь к той части болота, которая покрыта кочками, там появляются и чахлые сосенки. Тут на территории переходного болота, где оно становится как бы промежуточным между верховым и низинным, в глаза бросаются белые султанчики пухоноса, а также кустики болотного багульника с белыми цветочками. Интересно, кто-нибудь из собирателей клюквы представляет себе, как она цветет? Вот в Иванов день вместо того, чтобы заниматься бесплодными поисками цветка папоротника, лучше посмотреть на настоящее цветение клюквы.

Фото: RMK

Один мужской цветок морошки пробился на поверхность прямо через щель в дощатом настиле, у морошки ведь отдельно идут мужские и женские растения, хотя на первый взгляд они и похожи.

Фото: RMK

Конец туристической тропы проходит уже по верховому болоту. Здесь наряду с торфяными мхами, наиболее распространенные растения — это болотный багульник, примостившийся под низкими сосенками и вереск, который зацветет только в конце лета.