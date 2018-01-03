Первая неделя года: какой будет погода?


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фото иллюстративноеFoto: Ingmar Muusikus

Плохой. Читайте прогноз от pogoda.ee.

Среда, 03.01:
Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь или мокрый снег. Ветер юго-восточный 3-10, вечером на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха +1..+4°C.

Четверг, 04.01:
Ночью: Облачно. Во многих местах дождь, мокрый снег, на континенте кое-где и снег. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье и островах порывы 15 м/с. Температура воздуха -1..+3°C.
Днем: Облачно. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье и островах порывы 15 м/с. Температура воздуха +1..+4°C.

Пятница, 05.01:
Ночью: Облачно. Во многих местах мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, южный 4-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.
Днем: Облачно. Во многих местах дождь, мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье порывы 14 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха +1..+4°C.

Суббота, 06.01:
Ночью: Облачно. Временами дождь, мокрый снег. Ветер южных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.
Днем: Облачно. Временами дождь, мокрый снег, вечером местами снег. Ветер южных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха +1..+2°C, к вечеру понизится.

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