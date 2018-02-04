Первая половина недели обещает быть образцово зимней. Никакого плюса!

Судя по прогнозу погоды, предлагающемуся порталом pogoda.ee, в ближайшие четыре дня нас ждет идеальная зима: умеренные морозы, снегопады и никаких страшных ветров или диких скачков температуры. Никакого плюса!

Понедельник, 05.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -5..-10°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер преимущественно северный, северо-восточный 5-11, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха -3..-8°C.

Вторник, 06.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер северных направлений 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -5..-10°С.

Днем: Преимущественно облачно. Снег. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -4..-8°С.

Среда, 07.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -7..-12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер юго-западный, западный 4-10 м/с. Температура воздуха -2..-6°С.

Четверг, 08.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег. Ветер юго-западный 4-10 м/с. Температура воздуха -5..-11, на островах и местами на побережье -2..-4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. На побережье местами небольшой снег. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха -2..-7, на островах и местами на побережье 0..-1°С.