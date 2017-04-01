Читайте прогноз погоды на ближайшие дни.

В воскресенье ночью облачно с прояснениями, пишет pogoda.ee. В начале ночи на востоке Эстонии местами дождь. Во многих местах образуется туман. Ветер юго-западный, западный 4-10, в начале ночи на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 2..7°C. Днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер в основном юго-западный, западный 3-9 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье местами 5°C.

В понедельник ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 1..6°C. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северных напралений 2-8 м/с. Температура воздуха 4..9, на юге Эстонии до 12°C.

Во вторник ночью небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -3..+2°C. Днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Юго-западный, южный ветер усилится 5-12, на островах и побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье местами 4°C.

В среду ночью облачность увеличится. Утром на западе Эстонии дождь. Юго-западный, южный ветер 5-12, на островах и побережье порывы 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 1..6°C. Днем в основном облачно. Временами дождь. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 3..8, на юго-востоке до 11°C.